„Eerst bidden, dan op sociale media plaatsen”

Bij gesprekken over het geloof op sociale media gaan veel christenen zich te buiten aan het oordelen en veroordelen van de ander.

Dat stelde Jürgen Werth, oud-voorzitter van de Duitse Evangelische Alliantie, zaterdag tijdens de jaarlijkse conferentie van deze organisatie in Bad Blankenburg, in de Duitse deelstaat Thüringen.

Werth stelt dat veel gesprekken op sociale media te scherp zijn. „De toon van sommige theologische discussies op sociale media tart elke beschrijving. Dat komt doordat men elkaar niet in de ogen kan kijken.”

Hij vraagt iedereen die op sociale media met de ander in gesprek wil over geloofsvragen, eerst in gebed te gaan, vervolgens de ander lief te hebben en pas daarna te gaan schrijven.

Werth: „Wie eerst bidt, moet zijn gedachten bij God bekendmaken. Wie liefheeft, oordeelt en veroordeelt niet.”