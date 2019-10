„Eenheid GKV en CGK verder weg dan ooit”

De nauwe band tussen Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) heeft de kloof met de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) groter gemaakt. „Eenheid van kerkverbanden lijkt verder weg dan ooit.”

Dat stellen deputaten kerkelijke eenheid (DKE) van de GKV en de commissie voor contact en samenspreking met andere kerken binnenland (CCS) van de NGK in een gezamenlijk rapport, dat de landelijke vergaderingen van beide kerkverbanden begin volgend jaar bespreken.

Na „tientallen jaren van herkenning en groeiende onderlinge waardering en samenwerking” is er nu sprake van verwijdering. „Dat doet ons verdriet. Wel constateren we met dankbaarheid dat onze plaatselijke contacten meestal sterk zijn, hartelijk en verwachtingsvol, ja, zelfs groeiend, maar landelijk loopt het heel stroef.”

Struikelblok in de gesprekken met de CGK was het in 2017 genomen synodebesluit van de GKV om vrouwen tot de ambten toe te laten.

De vrijgemaakt gereformeerde deputaten stellen de generale synode voor om het over en weer beroepen van predikanten kerkrechtelijk gemakkelijker te maken.

Het is de bedoeling dat de GKV en de NGK –die in de jaren zestig uit de vrijgemaakte kerken ontstonden– in 2023 één kerkverband vormen. Als de generale synode van de GKV en de landelijke vergadering van de NGK er volgend jaar mee instemmen, zullen DKE en CCS „het proces van herstel en verzoening” verder stimuleren en ondersteunen. Ook zullen ze plaatselijke kerken en regionale vergaderingen begeleiden in de eenwording.

VGKN

De voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (VGKN) hebben de GKV vorig jaar om een oecumenisch akkoord gevraagd. Dat betekent dat beide kerken een zusterkerkrelatie aangaan en elkaars ambten erkennen. Ook is kanselruil mogelijk.

DKE stellen de generale synode voor met dit verzoek in te stemmen en de VGKN te „erkennen als kerken van Jezus Christus.” Ze nodigen het kerkverband uit „op eigen wijze en in eigen tempo” aan te sluiten bij het proces van samengaan van de NGK en GKV.

Kampen

De vrijgemaakt gereformeerde Theologische Universiteit Kampen doet onderzoek naar haar huisvesting, zo blijkt uit een rapport van de raad van toezicht en het college van bestuur. De gebouwen van de universiteit aan de Broederweg voldoen niet meer aan de „moderne standaarden.” Ook is er ruimtegebrek. „Daarnaast geldt dat de werving van studenten, de samenwerkings- en uitwisselingsmogelijkheden met andere instellingen zouden toenemen wanneer de universiteit gevestigd zou zijn in een plaats met een bredere academische context.”

De universiteit onderzoekt drie opties: renovatie van de huidige gebouwen, huisvesting op een andere plaats in Kampen of verhuizing naar een locatie elders in het land.