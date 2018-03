Duitsland krijgt gezant voor godsdienstvrijheid

De nieuwe Duitse regering gaat een vertegenwoordiger voor godsdienstvrijheid aanstellen. Dat maakte Volker Kauder, voorzitter van de CDU/CSU-fractie in de Duitse Bondsdag, onlangs bekend. De zaakgelastigde zal vallen onder het ministerie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

De christendemocraten vormen samen met de sociaaldemocratische SPD de nieuwe regering.

De benoeming van een Duitse vertegenwoordiger voor godsdienstvrijheid is in Europa geen primeur. Twee jaar geleden benoemde de Europese Commissie de Slowaakse politicus Jan Figel tot gezant voor de vrijheid van religie of geloof in landen buiten de EU.

Kauder deed zijn uitspraken tijdens een manifestatie voor vervolgde christenen van de Evangelische Alliantie in Neurenberg. Aan die betoging deden circa 500 mensen mee.

De christendemocratische politicus behandelde in zijn toespraak verschillende thema’s. Zo uitte hij kritiek op Turkije. Volgens Kauder ziet het Turkse leger niet om naar bedreigde christelijke gezinnen in Syrië.

Kauder vroeg ook om meer godsdienstvrijheid voor christenen in Turkije. „Net zoals moslims in Duitsland moskeeën mogen bouwen, moeten ook christenen in Turkije kerken mogen bouwen.” Ook wees de politicus erop dat aanhangers van andere religies geweld hebben gepleegd tegen christenen in Duitse opvanglocaties.

Markus Rode, hoofd van Open Doors Duitsland, was eveneens hoofdspreker in Neurenberg. Rode riep de demonstranten ertoe op te bidden dat vervolgde christenen standvastig zullen blijven in hun geloof.

De aartsbisschop van Bamberg, Ludwig Schick, stelde dat geloofsvrijheid „de kern van de mensenrechten” is. „Als zij niet beschermd wordt, is de hele lijst van de mensenrechten in gevaar”, aldus de bisschop.