Duitse kerk ontvangt dreigbrief

Het hoofdkantoor van de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) in Hannover heeft dinsdag een dreigbrief met daarin een onbekende stof ontvangen.

De medewerker die de post opende, is in aanraking gekomen met de vloeistof die uit de envelop droop. Het kantoor nam contact op met de hulpdiensten, waarna de brandweer de substantie in beslag nam. In het laboratorium bleek vervolgens dat de stof ongevaarlijk is, al doet de politie nog geen mededelingen over de aard ervan. De recherche onderzoekt of er een verband is met de betrokkenheid van de kerk bij immigranten. De kantoormedewerkers zijn „geschrokken van waartoe mensen in staat zijn uit haat tegen vluchtelingen.”