Duitse Joden bezorgd over groeiend antisemitisme

Veel Joden die in Duitsland wonen zijn bezorgd over het toenemende antisemitisme. Niettemin zegt een vrij groot deel zich in het land thuis te voelen.

Dat blijkt uit de deze week in Frankfurt gepresenteerde studie ”Jüdische Perspektiven auf Antisemitismus in Deutschland”, waarover de protestantse nieuwsdienst Idea maandag berichtte. De studie, die overigens al in april het licht zag, is uitgevoerd door de vakgroep sociale arbeid en gezondheid van de Frankfurt University of Applied Sciences en het Instituut voor interdisciplinair conflict- en geweldonderzoek van de universiteit van Bielefeld. Opdrachtgever was de –tweede– Onafhankelijke Expertgroep Antisemitisme, die optreedt in opdracht van de Duitse Bondsdag, het Duitse parlement.

Aan het onderzoek namen 553 Joden in Duitsland deel. Zij kregen via internet een aantal vragen voorgelegd. Van de ondervraagden ervaart driekwart antisemitisme als een groot probleem. Drievijfde (62 procent) liet weten in de achterliggende twaalf maanden met „bedekte” vormen van Jodenhaat te maken gekregen te hebben. Bijna eenderde (29 procent) werd in dezelfde periode beledigd of anderszins lastiggevallen; 3 procent fysiek aangevallen.

Tegelijkertijd gaf driekwart van de ruim 550 Joden die de enquête invulden aan dat zij zich in Duitsland thuisvoelen. Wel slaat de helft van de ondervraagden de huidige instroom van vluchtelingen met zorg gade: veel migranten zouden antisemitisch zijn ingesteld.

„De meeste leden van de Joodse bevolkingsgroep in Duitsland durven het niet aan hun geloofsovertuiging in de openbare ruimte te praktiseren”, luidt het in de 88 bladzijden tellende studie. „De angst is groot, slachtoffer van psychisch of fysiek geweld te worden.”

Vooral op de Duitse scholen zouden Joden met antisemitisme worden geconfronteerd. Het begrip ”Jood” dient dan veelal als scheldwoord.

Expertenkreis

In juni publiceerde de ”Unabhängige Expertenkreis Antisemitismus” zijn rapport over Jodenhaat in Duitsland. Ook de auteurs daarvan constateren dat er onder Joden in Duitsland veel angst leeft. „Angst die nogal eens versterkt wordt doordat de ‘gewone’ samenleving antisemitisme –zeker in zijn hedendaagse uitingsvormen– doorgaans niet als relevant probleem onderkent.” Zeker op sociale media blijken Joden vaak doelwit van scheldpartijen. Hierbij wordt nogal eens over het hoofd gezien dat (rechts-)extremisten zich hier ook regelmatig aan schuldig maken, aldus de Expertenkreis. De groep bepleit een onafhankelijke coördinator antisemitismebestrijding.

Groot Brittannië

In Groot-Brittannië registreerde de Community Security Trust (CST) –een organisatie die Britse Joden wil beschermen tegen antisemitisme– tussen januari en juni dit jaar 767 antisemitische incidenten, een toename van 30 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2016 (589 incidenten). Vaak ging het om verbaal geweld, waarbij het slachtoffer in ten minste 203 gevallen herkenbaar was als Jood. Van „extreem geweld” waren tot juni geen meldingen. Driekwart van de incidenten speelde zich af in „Groot-Londen” en „Groot-Manchester.”

Klik hier voor het rapport „Jüdische Perspektiven auf Antisemitismus in Deutschland”;

