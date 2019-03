Duitse en Britse christenen bidden samen vanwege brexit

Ook na een mogelijke brexit willen christenen uit Duitsland en Groot-Brittannië hun nauwe banden behouden. Dat is de uitkomst van een gebedsbijeenkomst in Londen.

Dat meldde persbureau Idea woensdag.

De anderhalf uur durende bijeenkomst had op 10 maart plaats op luchthaven Londen Heathrow. Er waren veertig Britse en Duitse deelnemers aanwezig. Bernd Oettinghaus, leider van de Duitse delegatie, vindt achteraf dat de bijeenkomst al na het referendum in 2016 had moeten worden gehouden. „De Bijbel vermaant ons dat we niet pas moeten gaan bidden als niets meer goed lijkt te gaan.”

Onder de Britse aanwezigen was Steve Clifford, algemeen secretaris van de Evangelische Alliantie in het Verenigd Koninkrijk.