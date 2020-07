Dubbel gevoel bij rapport over zingen in kerk

Het rapport over gemeentezang, waar weken naar is uitgekeken, laat een dubbel gevoel achter. Het zet de deur voor zingen tijdens kerkdiensten op een kier, maar niet open.

Het advies dat de werkgroep Zingen in de kerk woensdag uitbracht aan Nederlandse kerken, raadt samenzang in kleine gebouwen met een laag plafond nog steeds af. Zonder goede ventilatie is „brede gemeentezang” nog steeds riskant, aldus de experts op het gebied van ventilatie en binnenmilieu. Hun advies in een notendop: wie wil zingen, kan dat het beste doen in een grote kerk, een kerk met een uitstekende ventilatie of buiten.

Werkgroep: Hoe groter de kerk, hoe veiliger het zingen

De werkgroep raadde samenzang tijdens kerkdiensten sinds mei af, maar kijkt nu naar wat wél kan. Zo is in een grote, monumentale kerk het besmettingsrisico door het inademen van aerosolen –kleine vochtdruppels die na het uitademen blijven zweven in een afgesloten ruimte– zeer klein. Zeker als er goed geventileerd wordt. In een middelgrote kerk, met een oppervlak van 500 vierkante meter en een volume van 3000 kubieke meter, geeft de ventilatie de doorslag.

In een ruimte met een volume van minder dan 1000 kubieke meter en een plafond lager dan 4 meter, „kan eigenlijk niet veilig gezongen worden”, aldus de werkgroep. Als het plaatsen van een „fors” ventilatiesysteem niet lukt, draagt de werkgroep het alternatief aan om alle aanwezigen voor, tijdens en na het zingen een mondkapje te laten dragen.

Wat betekent zangadvies RIVM voor de koren?

Zachtjes

De oud gereformeerde gemeente in Nederland te Gouderak heeft zo’n klein kerkgebouw, zij het met hoger plafond, vertelt scriba G. van Zwieten. De gemeente heeft besloten te blijven zingen. „De kerkenraad heeft de mensen opgeroepen zachtjes te zingen en niet uit volle borst. De Heere wil ook gediend worden met zang, daar willen we niet mee stoppen.” Wel beschikt het gebouw over een grote ventilator en staan de ramen open tijdens de dienst. Ook de middelgrote gereformeerde gemeente in Nederland te Arnemuiden is steeds „gedempt” blijven zingen, zegt scriba A. Wondergem. „Zingen is twee keer bidden. We moeten niet te veel aan de leiband van de overheid lopen, wel ventileren we goed.” Lukt gedempt zingen altijd? „Afgelopen weken hoorde je weleens een kind er bovenuit, die vinden dat wel eens moeilijk.”

RIVM

Wetenschappers zitten niet op één lijn als het gaat om de gevolgen van zingen voor de verspreiding van het coronavirus. De werkgroep Zingen in de kerk schrijft dat het RIVM het risico van besmetting via aerosolen ontkracht. De werkgroep sluit zich echter aan bij Duitse en Amerikaanse instituten, die menen dat aerosolen wel een rol spelen bij de verspreiding van het virus.

Op de website www.eerstehulpbijventilatie.nl kunnen beheerders van kerkgebouwen vanaf 8 juli zelf berekenen hoe groot het besmettingsrisico in hun kerkzaal is.

