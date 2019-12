Ds. Weernekers (PKN) overleden

Ds. J. Weernekers, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 25 november overleden.

Jan Weernekers werd geboren op 22 december 1930. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1959 hervormd predikant in Veessen. Daarna stond hij in Wommels (1963), Vroomshoop (1969), Leusden (1973) en Varsseveld (1983). Hij ging in 1996 met emeritaat.

Ds. Weernekers promoveerde in 1989 op ”De theologie van Angelus Merula”. Van 1989 tot 1995 was hij voorzitter van het Samen-op-Weg-proces.