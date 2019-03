Ds. W. L. van der Geer, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 10 maart overleden.

Willem Leendert van der Geer werd geboren op 30 januari 1943 in Zaandam. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1973 hervormd predikant in Heukelum. Daarna stond hij in Woerden (1979).

Ds. Van der Geer diende verder de gemeenten van Veenendaal (deelgemeente, 1986) en Alphen aan den Rijn (1994). Hij ging in 2005 met emeritaat.