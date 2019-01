Ds. W. J. van den Brink neemt beroep aan naar hhg Stellendam

Ds. W. J. van den Brink, predikant van de hersteld hervormde gemeente (hhg) te Elst en Scherpenzeel-Renswoude, heeft het beroep van de hhg te Stellendam aangenomen.

Ds. Van den Brink was sinds augustus 2011 aan de hhg te Elst i.c.m. Scherpenzeel-Renswoude verbonden. De gemeente in Stellendam was sinds het vertrek van ds. B. D. Bouman naar Giessendam-Neder-Hardinxveld en Sliedrecht, in april 2018, vacant.

Lees ook:

Kandidaat Van den Brink bevestigd in hhg Elst en Scherpenzeel (rd.nl, 01-09-2011)

Ds. B. D. Bouman neemt afscheid van hhg Stellendam (rd.nl, 09-04-2018)

Hhg Stellendam neemt nieuw kerkgebouw in gebruik (rd.nl, 04-04-2018)