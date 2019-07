Ds. W. J. van den Brink neemt afscheid van hhg Elst en Scherpenzeel

Ds. W. J. van den Brink heeft zondag afscheid genomen van de hersteld hervormde gemeenten van Elst (Utrecht) en Scherpenzeel-Renswoude.

’s Ochtends preekte ds. Van den Brink afscheid in Scherpenzeel. ’s Middags was de afscheidsdienst in Elst.

Tekst voor de preek in Elst was 2 Petrus 1:19, met als thema: ”Heb acht op het profetisch Woord”.

De scheidende predikant werd in Elst toegesproken door de burgemeester van Rhenen, J. A. van der Pas. Namens de classis Midden van de Hersteld Hervormde Kerk hield ds. J. Kommerie (Andelst) een toespraak. Namens de gemeente sprak scriba C. D. Innemee.

Tot slot zong de gemeente de predikant en zijn gezin Psalm 119 vers 7 toe.

Ds. Van den Brink vertrekt naar Stellendam, waar hij zondagmiddag intrede doet.

---

