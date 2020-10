Ds. W. Chr. Hovius overleden

Ds. W. Chr. Hovius, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is maandag op 86-jarige leeftijd overleden.

Willem Christiaan Hovius werd geboren in Hilversum op 26 februari 1934. Na zijn studie theologie diende hij de hervormde gemeenten van Nieuw-Lekkerland (1961), Katwijk aan Zee (1966), Ede (1970), opnieuw Katwijk aan Zee (1975) en Apeldoorn (1979). Van 1985 tot zijn emeritaat in 1996 diende hij voor de derde keer de hervormde gemeente van Katwijk aan Zee. Ds. Hovius woonde daarna in Apeldoorn.

Door de jaren heen bekleedde ds. Hovius talloze (bestuurs)functies in de kerk, het onderwijs en de politiek. Hij was voorzitter van de SGP en bestuurslid van de Gereformeerde Zendingsbond, de Spaanse Evangelische Zending en De Driestar. Ook was hij onder meer tweede voorzitter van de Stichting Reformatorische Publicatie, de uitgever van het Reformatorisch Dagblad, en bestuurslid van de Theologische School van de Gereformeerde Bond.

Ds. Hovius publiceerde vele artikelen en boeken, waaronder ”De hand van God in het Oude Testament”. In 2003 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

