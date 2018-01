Ds. W. C. Polinder bevestigd in hervormde gemeente van Putten

Ds. W. C. Polinder uit Kamperveen is zondagmorgen bevestigd tot predikant van wijk 3 van de hervormde gemeente in Putten.

De bevestigingsdienst werd geleid door ds. H. Markus. Deze preekte over Psalm 40:7-9. Ds. Polinder deed zondagmiddag intrede met een preek over Psalm 40:10. Ds. Polinder werd na de preek toegesproken door de voorzitter C. de Vries van de algemene kerkenraad. Hij deed dat mede namens vele instanties. De kerkenraad zong de nieuwe predikant vervolgens psalm 121 vers 3 toe en de gemeente deed dat met vers 4 van dit pelgrimslied.

---

