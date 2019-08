Ds. Van der Spoel aan de slag bij inloophuis Leger des Heils Maastricht

Ds. Ron van der Spoel gaat in Maastricht aan de slag bij een inloophuis van het Leger des Heils. De predikant-pionier bij de IZB, hervormd-gereformeerde organisatie voor missionair werk, zal een dag per week het nieuwe centrum gaan runnen.

Het Leger des Heils heeft in Maastricht al een afdeling voor welzijns- en gezondheidszorg, maar nog geen inloophuis. Er is geen korps van het Leger des Heils in Maastricht die dat laatste op kan pakken, vertelt ds. Van der Spoel.

De predikant, die ook twee dagen per week voor de stichting Open Doors werkt, ervaart het als „Gods bedoeling” dat hij op deze „pioniersplek” aan de slag kan, zegt hij. „Toen ik begin 2019 naar Maastricht verhuisde, heb ik rondgefietst in de stad met de vraag: „Waarvoor wilt U mij gebruiken?” Toen kwam het Leger des Heils met het verzoek om in samenwerking met hen een inloophuis op te zetten. Ik had dit nooit verwacht. Maar dit is wel het werk waarnaar ik verlangde. Daarom ben ik er positief op ingegaan.” Ds. Van der Spoel blijft ook verbonden aan de ”gebedspost” in Amersfoort-Vathorst, een initiatief van de IZB waarbij christenen regelmatig samenkomen om te bidden voor hun omgeving.

Zaterdag 17 augustus opent het centrum in Maastricht, met de naam ”Meet and Greet”, voor het eerst zijn deuren. Doel ervan is in de eerste plaats ontmoeting. Mensen aan de onderkant van de samenleving kunnen er terecht voor een bakje koffie en een luisterend oor, vertelt ds. Van der Spoel. „Er is veel eenzaamheid in de stad. De koffiecorner is daarom het belangrijkste onderdeel van het inloophuis. Het gaat om het gesprek met de bezoekers. Daarnaast staan er wat computers en is er een hoek met tweedehandskleding. We willen daarmee iets van de liefde van Jezus met de daad laten zien.” De predikant zoekt overigens nog vrijwilligers die daarbij willen helpen.

Hij hoopt dat het huis op den duur een vast aantal gasten trekt met wie „over God en het geloof” gesproken kan worden. „Misschien kunnen we op termijn aan een groepje bijvoorbeeld een Alpha-cursus geven.”

Is er sprake van samenwerking tussen de IZB en het Leger des Heils?

Ds. Van der Spoel: „Het inloophuis is een initiatief van het Leger des Heils, niet van de IZB. Er is nog geen officiële samenwerking tussen beide organisaties. De IZB is wel aan het onderzoeken of die er in de toekomst misschien kan komen. De organisatie draagt dus ook geen verantwoordelijkheid voor het inloophuis.”

Is het de bedoeling dat het inloophuis uitgroeit tot een gemeente?

„Het betreft geen initiatief voor gemeentestichting. Op zondag zijn we ook gesloten. Als er behoefte is om naar een kerk te gaan, verwijzen we hen naar gemeenten hier in de buurt. Die zijn er hier genoeg: van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Protestantse Kerk in Nederland en natuurlijk de Rooms-Katholieke Kerk.”

Niet uniek

Volgens Joke Wisseborn-Remigius, algemeen directeur van het Leger des Heils in Limburg en Noord-Brabant, is het zoeken naar samenwerking zeker niet uniek. Ook op andere plaatsen wordt daarnaar gezocht. „We hebben een niche om met hart en hand onze medemensen te helpen. We trekken op veel meer plaatsen met andere organisaties op.”

Als voorbeeld noemt zij Helmond. Daar werkt het Leger des Heils onder andere samen met zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg. Het Leger wil op plekken waar dat kan gestalte geven aan de Bijbelse opdracht om mensen te helpen. „En we nodigen mensen uit om daaraan mee te werken.”