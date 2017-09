Ds. Van den Bosch: Klank van de sjofar raakt je tot in het diepst van je ziel

„De klank van de sjofar raakt je tot in het diepst van je ziel. Het is een religieus instrument dat in de Bijbelse oudheid vaak werd gebruikt voor een rouwklacht en ook om mensen op te roepen tot boete en berouw voor God en mensen: „bekeert u.””

Ds. J. W. van den Bosch (27), predikant van de protestantse gemeente in het Zuid-Hollandse Piershil, is wereldkampioen sjofar blazen geworden. Een van de organisten van zijn gemeente wist dat de predikant sjofar speelde en wees hem op een sjofarwedstrijd die de christelijke nieuwszender Breaking Israël News organiseerde. De predikant blies het thema dat hoort bij Rosj Hasjana, het Joodse nieuwjaar, maakte er een filmpje van en stuurde de opname in. Sinds woensdag is hij wereldkampioen.

Predikant wereldkampioen sjofar blazen

Wat heeft u met muziek?

„Dat heb ik van mijn moeder. Die speelt hobo. Sinds mijn twaalfde speel ik trompet, soms klassieke muziek, soms meer populaire muziek, soms religieuze muziek tijdens kerkdiensten op christelijke feestdagen. Sinds een jaar of vijf bespeel ik ook de sjofar. Je bespeelt die op dezelfde manier als een trompet. Ik heb hem gekocht bij Christenen voor Israël in Nijkerk.”

Wat is een sjofar?

„Ik ben erg geïnteresseerd in de Joodse wortels van het christelijk geloof. Tijdens onderzoek op dit terrein kwam ik ook de sjofar tegen. Het is een blaasinstrument dat in de Joodse geschiedenis altijd een belangrijke plaats heeft ingenomen. Het gaat om de hoorn van een ram. In het Nederlands heet een sjofar dus een ramshoorn. Het is een hoorn die alleen natuurtonen kan voortbrengen, alleen maar signaaltonen kan geven. Voor een sjofar is geen muziek geschreven en je kunt dit instrument niet gebruiken binnen het kader van een blaas- of symfonieorkest.”

Het is een religieus instrument?

„Vind ik wel, ja. Een sjofar draagt allerlei Bijbelse symboliek mee. Op Joodse feesten blies men vaak de ramshoorn, als een soort alarmsignaal. In het Oude Testament werd op hoogtijdagen, zoals Rosj Hasjana of Pesach, de sjofar geblazen. Hij klonk ook aan de voet van de berg Sinaï toen God aan Israël de Tien Geboden gaf. Hij klonk bij de kroning van een koning. Hij werd gebruikt om ’s ochtend het volk wakker te maken en werd geblazen voorafgaand aan het ten strijde trekken in een oorlog. Bij de verovering van Jericho moest het volk juichen op het moment dat de ramshoorn klonk. Men blies de sjofar ook bij droefheid en als rouwklacht, als muzikale ondersteuning bij het doen van boete en berouw, of als oproep om weder te keren tot God: „bekeert u.” De sjofar is dus met recht een religieus instrument te noemen.”

U speelt weleens in het openbaar op de sjofar?

„Een enkele keer, bijvoorbeeld als we als christelijke gemeente uitgenodigd worden bij een Joods feest. Ik hoop dat de sjofar bij christenen meer in beeld komt. Het is een mooi instrument dat zeer treurig en melancholiek klinkt. De klank gaat door merg en been, raakt je tot in het diepst van je ziel.”

En nu bent u wereldkampioen.

„Toen ik die wedstrijd voorbij zag komen, dacht ik: Laat ik het eens proberen. En dit kan geen kwaad. Een jury koos mij als een van de vijftien finalisten en een stemming op internet zorgde voor de eindzege. Dat had ik zeker niet verwacht. Ik weet niet hoeveel mensen aan deze wedstrijd meededen, maar de meeste inzendingen kwamen uit de Verenigde Staten. Ik ben geen andere Nederlandse deelnemers onder de inzendingen tegengekomen. Dus ja, eervol vind ik het zeker.”