Ds. Van de Pol (PKN) overleden

Ds. H. A. van de Pol, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 26 september overleden.

Hendrik Anthonie van de Pol werd op 3 oktober 1939 in Almelo geboren. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1965 predikant van de hervormde gemeente te Leerbroek. Daarna stond hij in Wierden (1970), Boskoop (1984) en Dinteloord (1989).

Ds. Van de Pol ging in 2001 met emeritaat. Daarna verleende hij nog bijstand in het pastoraat in Almelo.

De overleden predikant wordt vrijdag in besloten kring begraven op de gemeentelijke begraafplaats in Wierden. Daaraan voorafgaand heeft in de Dorpskerk in Wierden een „dankdienst voor zijn leven” plaats. Deze dienst begint om 11.30 uur.

