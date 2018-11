Ds. Van Campen: De man is als hoofd ook hoofdverantwoordelijk

„De man zal heerschappij over de vrouw hebben. Dat is een ordinantie Gods, zegt het huwelijksformulier. Maar is de onderworpenheid van de vrouw echt Zijn bedoeling?” Die vraag stelde ds. M. M. van Campen tijdens een studiedag.

De predikant van de hervormde gemeente Rotterdam-Zuid sprak in Woudenberg op een studiebijeenkomst van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland over ”Het christelijke huwelijk”. Zo’n zeventig mensen waren aanwezig – jonge stellen, echtparen die al langer in de band van het huwelijk verbonden zijn, ambtsdragers en predikanten.

„De Bijbel begint met een huwelijk in het paradijs. Adam en Eva hadden een Bijbels huwelijk, zoals God het bedoeld heeft. Genesis 2:23 is het eerste stukje poëzie in de Bijbel. Adam zingt omdat God hem een vrouw gegeven heeft: „Deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees...!” Ook in andere teksten in het Oude Testament wordt de vrouw bezongen. In Spreuken 31, het hoofdstuk dat de vader in Joodse gezinnen iedere vrijdagavond in het bijzijn van de kinderen leest. Maar ook in Spreuken 12: de man is het hoofd, maar de vrouw het kroontje dat daar nog net boven staat”, zo zei ds. Van Campen.

In het Nieuwe Testament gaat het over een „christelijk huwelijk”, zo vervolgde de Rotterdamse predikant. „Jezus was ook uitgenodigd op de bruiloft te Kana. Daarmee is dat een christelijk huwelijk. De Heere Jezus spreekt Zelf over het huwelijk in Mattheüs 19:5, waar Hij Genesis 2:24 citeert. Paulus noemt diezelfde woorden in Efeze 5:31.”

Vrouwenbijbel

Ds. Van Campen had het laatste gedeelte van Efeze 5 onlangs gelezen in de ”Vrouwenbijbel”. „Het viel me op dat het commentaar daarin benoemt dat Paulus begint met het aanspreken van de vrouwen. Erg galant, zouden wij zeggen. Het tekstgedeelte waarin hij tot de mannen spreekt, is driemaal zo lang. De man is het hoofd, maar hij is ook hoofdverantwoordelijk. De liefde waarmee hij zijn vrouw moet liefhebben, wordt gerelateerd aan Christus’ liefde tot Zijn gemeente.”

Daarmee is Paulus „heel vrouwvriendelijk”, oordeelde ds. Van Campen. „Hij bracht een revolutionaire boodschap in de Romeinse cultuur, waarin de vrouw gelijkstond aan ossen en ezels.”

Efeze 5 laat voor „ongelijkheid” of slaafse onderdanigheid van een vrouw ten opzichte van haar man geen ruimte, aldus ds. Van Campen. „Je moet het gedeelte lezen vanuit vers 21, waarin Paulus oproept om elkaar onderdanig te zijn. Maar ook vanuit vers 18, waarin het gaat over het vervuld zijn met de Heilige Geest.”

Als hij Efeze 5 zo leest, staat ds. Van Campen kritisch tegenover de passage waarin het klassieke huwelijksformulier de onderdanigheid van de vrouw als „ordinantie Gods” noemt. „Is dat Gods bedoeling geweest?”

De Bijbel eindigt ook met een huwelijk, zo legde ds. Van Campen uit. „Dat is het Christushuwelijk in Openbaring 19. Daar klinkt een loflied over de liefde. Die zangstof eindigt nimmermeer.”

Relatiecoach Cocky Drost-de Wit hield een lezing waarin meer de psychologische kant van het huwelijk werd belicht. Drost heeft een praktijk in Rhenen en leeft kerkelijk mee met de PKN. „De kerntekst van waaruit ik werk is 1 Johannes 4:18-19.”

Drost behandelde vijf niveaus waarop mensen zich aan elkaar kunnen verbinden. Dat deed ze aan de hand van een cirkel met meerdere ringen. „De buitenste ring is die van het praten over koetjes en de kalfjes. Wie zich een laag dieper verbindt, gaat feiten delen. Op het derde niveau brengen gesprekspartners meningen en ideeën op tafel. Dat is het niveau waarop politici en, ik zeg het toch maar, theologen vaak conversaties voeren. Zij denken dat dit diepgravende gesprekken zijn, maar dat is niet zo; ze laten vaak niet in hun hart kijken.”

Emoties

Het tweede niveau daarentegen is dat van de emoties. „Op dat binnenste niveau gaat het om ontmoeting en intimiteit. Dat bereik je vaak met maar met drie of vier personen in je leven. Dat zijn de mensen die je echt begrijpt en waarop je de kern-emoties deelt.”, aldus Drost. Kern-emoties zijn volgens de relatiecoach gevoelens die niet zichtbaar zijn voor anderen. „Dit in onderscheid van de reactieve emoties. Die laat je wel zien en kun je ook bij een ander zien.” Drost las Psalm 139 tot besluit. „Daarin komt naar voren waarnaar we allemaal verlangen; om diep en echt gekend te worden. Door God en door mensen met wie je in relatie staat. Ondanks de gebrokenheid.”