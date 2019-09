Ds. Van Binsbergen op zendingsdag HHK: Zendeling worden, dat kost je alles!

„Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen een zendeling is. Toch is iedereen zendeling. Maar kijk uit, weet waar je aan begint. Het kost je alles.”

Dat zei ds. F. van Binsbergen, hersteld hervormd predikant te Schoonrewoerd, zaterdag in Hoevelaken. Hij was een van de sprekers op de landelijke zendingsdag van de Hersteld Hervormde Kerk. De dag, die ongeveer duizend bezoekers trok, had als thema: ”Iedereen een zendeling!?” „Het uitroepteken en het vraagteken kunnen tot gezonde verwarring leiden en in de klem brengen”, zei ds. Van Binsbergen. De predikant stond met name stil bij het vraagteken: „Iedereen een zendeling? Nee.” In de middagbijeenkomst ging ds. D. Zoet uit Garderen in op het uitroepteken: „Iedereen een zendeling? Ja.”

Ds. Van Binsbergen koos als uitgangspunt voor zijn meditatie Mattheüs 9:37: „De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige.” Jezus zag een schare zonder herder en was met innerlijke ontferming bewogen. Vervolgens zond Hij Zijn discipelen uit als arbeiders in de wijngaard. Eerst werden ze onderwezen, geoefend en bekwaam gemaakt. Ze moesten de oogst, bestaande uit Joden en heidenen, binnenhalen. „Is iedereen daartoe geroepen, iedereen een zendeling?” zo vroeg ds. Van Binsbergen zich af. „Nee, alleen zij die innerlijke bewogenheid kennen. Weet waar je aan begint, want het kost je alles.”

Met het oog op het uitroepteken stond ds. D. Zoet stil bij Johannes 4, de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Bij de bron gaat Jezus met haar in gesprek. Hij vraagt haar om water voor Hem te putten. Hij spant het net van het Woord om de ziel van de vrouw. Als ze haar zondig leven bekend heeft, wordt ze vervuld met het water des levens. Betrokken op het Woord gaat ze naar de stad en roept: „Komt en ziet.” Ze wijst op Christus. „Deze vrouw wordt tot zendelinge gemaakt. Dat begint niet ver weg, maar dichtbij.”

In onze omgeving is iedereen een zendeling, stelde ds. Zoet. „Als u zegt: „Ik niet, want ik ben onbekeerd”, ontslaat u dat toch niet van uw roeping een zendeling te zijn.”

Bijbelschool

Ds. J. Martoredjo, directeur van de interkerkelijke Bijbelschool in Suriname, de Evangelical School of Theology (EST), liet zien hoe cultuur en religie voor de meeste Surinamers een niet van elkaar te scheiden levenswijze zijn. Van de hindoes is slechts twee procent bereikt met het Evangelie. „Als christen moeten we voorzichtig en met respect met hen omgaan. We moeten bruggen bouwen en vooroordelen wegnemen. Hun godsdienst moeten we niet als uitgangspunt nemen, maar we moeten naar raakvlakken zoeken om hun het Evangelie te brengen. Net als Paulus op de Areopagus.”

Dr. P. C. Hoek, docent aan het Hersteld Hervormd Seminarium aan de Vrije Universiteit Amsterdam, vertelde over zijn ervaring als gastdocent aan de Bijbelschool in Paramaribo. Hij doceerde daar voor de hbo-opleiding het vak apologetiek, toegepast op de vraagstukken van het leven. De zending van de HHK ondersteunt de EST in Suriname. De EST telt momenteel 160 studenten.

Zending is niet allereerst een zaak van mensen of van de kerk, maar zij komt voort uit het hart van God, aldus ds. W. M. Mulder, predikant te Wijk en Aalburg en voorzitter van de commissie zending van de HHK in zijn openingswoord. „Jezus Christus is door Zijn Vader geroepen en gezonden tot zendeling. Zo is Gods genadige verkiezing de bron van de zending. Hij heeft Hem toegerust om Zijn taak te volbrengen. Onbegrijpelijk dat God ook mensen uitzendt om van Hem te getuigen en een licht der heidenen te zijn, tot aan het uiterste der aarde.”