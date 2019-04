Ds. T. A. Bakker (HHK) over het getuigenis van Pasen: Hij leeft

David getuigt in Psalm 16 dat Jezus Christus leeft. Met verwijzing naar Psalm 16 getuigt Petrus in zijn pinksterpreek dat Jezus leeft. „Is jouw leven ook een getuigenis dat Jezus Christus wel dood geweest is, maar eeuwig leeft? Getuig jij met David en met Petrus dat ook jij met Hem mag leven?”

Dat zei ds. T. A. Bakker maandagmiddag op het Paasappel 2019, georganiseerd door de hersteld hervormde gemeente van Ede, Bennekom, Wageningen en omstreken. Thema was: ”David getuigt: Jezus leeft!”

Ds. Bakker, hersteld hervormde predikant in Nieuwe Tonge, combineerde Psalm 16 met een passage uit de pinksterpreek van Petrus in Handelingen 2:22-32. Hij verdeelde zijn toespraak in de vorm van een Bijbelstudie, onder drie kopjes: ”Wat getuigt David?”, ”Wat getuigt Petrus?”, ”Wat getuig jij?”

Ds. Bakker betoogde in het eerste deel van zijn drieluik dat het goed is Psalm 16 allereerst letterlijk op te vatten vanuit de beleving van koning David, die tien eeuwen voor de opstanding van Jezus leefde. David getuigt ervan dat hij zich geheel geborgen weet in God. David ervaart de bewarende hand van de Heere zo intens, dat hij zich niet kan voorstellen dat God hem in de dood in het gezelschap van goddelozen zou overgeven. „Hier wordt ons een spiegel voorgehouden”, zo zei ds. Bakker tegen zo’n zeventig jongeren. „David is tevreden met wat God hem als erfenis in de schoot werpt. Hij is tevreden; voor hem hoeft het niet zo nodig om alles wat de wereld biedt bijeen te schrapen. In zekere zin zou je kunnen spreken dat David vanuit een paasevangelie leeft, in het vertrouwen dat de dood hem niet deren kan. Leven ook wij in dat diepe vertrouwen op God?”

Volgens ds. Bakker schuift Petrus in zijn bekende preek bij de uitstorting van de Heilige Geest terecht de drie feesten van Pasen, Pinksteren en Hemelvaart ineen. Petrus citeert dan Psalm 16 en zegt dat David als profeet vooruitzag dat de Christus zou sterven maar niet in het graf zou blijven. Petrus getuigt dat Jezus na Zijn kruisdood is opgewekt en eeuwig leeft.

„Ik kan me voorstellen dat je het maar naar vindt over dood en sterven te spreken”, zo zei de predikant. „Maar toch is het echt niet slim om je eigen sterven te negeren. Beter is het om je dood onder ogen te zien en de inhoud van het paaslied te leren: de dood jaagt geen angst meer aan, omdat alles is voldaan.”

In het slotgedeelte behandelde ds. Bakker hoe het nieuwe leven vanuit het paasevangelie eruit zou moeten zien. „Wie vanuit de opstanding van Christus leeft, zou in aansluiting bij Psalm 16 in hetzelfde vertrouwen kunnen leven. Hoe sta jij in het leven? Kun je net als David en Petrus getuigen dat Jezus leeft? Dan is er de troost dat de dood niet het einde is, maar een deur en toegang tot een eeuwig leven.”