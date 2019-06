Ds. P. D. Steegman is op 17 juni overleden.

Pieter Dingeman Steegman werd op 6 augustus 1925 in Rotterdam geboren. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1950 hervormd predikant in Klaaswaal. Daarna stond hij in Bennekom (1956) en in Rotterdam-Vreewijk (1962). Vervolgens was hij koopvaardijpredikant in Singapore (1963) en docent aan het Christelijk Lyceum Dordrecht (1968-1984).