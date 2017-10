Ds. Smouter: Synodebesluit CGK domper voor NGK

De plannen voor een Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU), waar met „veel inzet, inspiratie en geloof” aan is gewerkt, zijn nu verdampt.

Ds. W. Smouter, voorzitter van de landelijke vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK), betreurt het dinsdag in Nunspeet genomen besluit van de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) om met het GTU-project te stoppen.

De Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP), die gevestigd is aan de Theologische Universiteit Apeldoorn van de Christelijke Gereformeerde Kerken, was een van de partners van de beoogde nieuwe universiteit. De landelijke vergadering van de NGK ging dit voorjaar akkoord met de komst van de GTU.

„Het is jammer voor de gereformeerde theologie dat de GTU niet doorgaat”, zegt ds. Smouter. „Het besluit van de CGK zal ook de kerkelijke verhoudingen niet positief beïnvloeden.”

Volgens ds. Smouter is de NGK „vastbesloten” om de kerkelijke relatie met de CGK niet te laten verstoren. „Dat willen we niet, dat kunnen we niet. Ook omdat op plaatselijk vlak sommige Nederlands gereformeerde en christelijke gereformeerde kerken één zijn. Het synodebesluit is een domper, maar we laten het daar niet bij zitten.”