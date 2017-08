Ds. S. W. Janse neemt afscheid van gg ’s-Gravenpolder

Ds. S. W. Janse heeft gisteravond afscheid genomen van de gereformeerde gemeente (gg) in het Zeeuwse ’s-Gravenpolder. Hij diende deze gemeente bijna vier jaar.

De scheidende predikant bediende het Woord uit Psalm 72:17a : „Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden.”. Het thema van de preek was ”De Naam van Davids grote Zoon”. Daarbij had de predikant twee gedachten: ”Een eeuwige Naam” en ”Een verbreide Naam”.

Na de dienst werd ds. Janse toegesproken door ds. C. J. Meeuse namens de classis Goes en de particuliere synode Zuid, door ds. D. Westerneng, predikant van de protestantse gemeente in het dorp, door burgemeester G. M. Dijksterhuis namens de gemeente Borsele en door ouderling A. J. de Kraker namens kerkenraad en gemeente. Ds. Janse vertrekt naar de gg van Rijssen-Zuid.