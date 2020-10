Ds. R. van de Kamp, emeritus predikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), stond zondag vijftig jaar in het ambt.

Renger van de Kamp werd geboren op 31 oktober 1942 in Amersfoort. Hij studeerde theologie in Utrecht en in Apeldoorn.

In 1970 werd hij predikant in Stadskanaal. Daarna stond hij in Leeuwarden (1975), Veenendaal-Bethel (1988) en Hoogeveen (1997).

Ds. Van de Kamp ging in 2007 met emeritaat.