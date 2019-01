Ds. Pieters neemt afscheid van hhg Garderen

Ds. W. Pieters heeft dinsdagmorgen, na veertien jaar, afscheid genomen van de hersteld hervormde gemeente (hhg) in Garderen.

De predikant bediende het Woord vanuit Openbaring 1:4 en 5a. Johannes wenst ons hier genade en vrede toe, aldus ds. Pieters. „De genade van God, Die is en Die was en Die komen zal. De genade van de zeven Geesten Die voor Zijn troon zijn. De genade van Jezus Christus, Die drie functies heeft: Hij is de getrouwe Getuige, Hij is de Eerstgeborene uit de doden en Hij is Overste van de koningen der aarde.

Na de dienst sprak ds. Pieters een woord van dank. Scriba H. J. Morren sprak hem en zijn gezin toe namens de kerkenraad en de gemeente. Daarna werd hun Psalm 134 vers 1 en 3 toegezongen. Ds. Pieters vertrekt naar de hhg in Elspeet, waar hij woensdag bevestigd wordt en intrede doet.