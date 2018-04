Ds. P. J. Westerneng, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is vrijdag overleden.

Pieter Johannis Westerneng werd geboren op 30 januari 1930 in Edam. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1961 gereformeerd predikant in Oosterzee. Daarna stond hij in Barneveld (1965). Ds. Westerneng ging in 1991 met emeritaat. Daarna was hij tot 1995 nog in deeltijd verbonden aan Renswoude.