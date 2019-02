Ds. M. J. Tekelenburg neemt beroep aan naar hervormd Monster

Ds. M. J. Tekelenburg, predikant van de hervormde gemeente te Reeuwijk, heeft het beroep aangenomen dat de hervormde gemeente te Monster op hem had uitgebracht.

Sinds oktober 2016 is hij hervormd predikant te Reeuwijk.

Eerder diende ds. Tekelenburg de hervormde gemeenten van Linschoten (1997), Sprang (2002) en IJsselstein (2008). In 1991 was hij evangelist namens de IZB te Delft. Van de IZB was hij ook voorzitter van 2008 tot 2015.

De hervormde gemeente te Monster was sinds het vertrek van ds. P. Nobel, vorig jaar juli, vacant.

