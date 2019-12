Ds. M. G. Ezinga, voorganger van de reformatorische baptistengemeente Heuvelrug in Overberg, is maandag overleden.

Ds. Ezinga (1958) was sinds het najaar van 2017 verbonden aan de gemeente in Overberg. Daarvoor was hij onder meer actief in de reformatorische baptistengemeente in Doorn.

Ds. Ezinga wordt maandag in Amerongen begraven.