Ds. L. F. W. Sterk, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is donderdag overleden.

Leendert Frans Willem Sterk werd geboren op 16 september 1936 in Nieuwe Tonge. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1972 hervormd predikant in Austerlitz. Daarna stond hij in Kerkdriel (1977) en Ingen (1982). Ds. Sterk ging in 1999 met emeritaat. Na zijn emeritaat was hij vooral actief als beeldhouwer.