Ds. J. J. Kuiper, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 28 september overleden.

Jan Jacob Kuiper werd geboren op 13 januari 1934 in Sassenheim. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1961 gereformeerd predikant in Bergentheim. Daarna stond hij in Zuidlaren (1967), Sneek (1973) en Noordwijk (1982). Ds. Kuiper ging in 1995 met emeritaat.