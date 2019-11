Ds. Koopman doet intrede in cgk Capelle aan den IJssel

Ds. L. J. Koopman is zondagmorgen bevestigd als predikant van de christelijke gereformeerde kerk in Capelle aan den IJssel.

Ds. F. W. van der Rhee uit Veenendaal sprak tijdens de bevestigingsdienst over Efeze 3:1-13. In de intrededienst wees ds. Koopman de gemeente op het belang van het gebed, naar aanleiding van het gebed van Paulus in Efeze 3:14-21. De nieuwe predikant werd toegesproken door ds. E. G. de Kruijff van de hervormde wijkgemeente Schollevaar, door ds. G. J. Post namens de classis Rotterdam en door A. Dorst namens kerkenraad en gemeente.