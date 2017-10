Ds. K. ten Klooster 40 jaar predikant

Ds. K. ten Klooster, emeritus predikant in de Hersteld Hervormde Kerk (HHK), stond zondag veertig jaar in het ambt.

Klaas ten Klooster werd op 20 september 1946 geboren in het Overijsselse Hasselt. Hij studeerde theologie in Leiden en werd in 1977 predikant in de hervormde gemeente te Oosterwolde. Daarna stond hij in Lunteren (1982), Middelharnis (1986) en Putten (1991). In 1996 werd hij predikant in Ridderkerk.

De laatste gemeente van ds. Ten Klooster was de hersteld hervormde gemeente ’s-Grevelduin-Vrijhoeve-Capelle (2008).

Ds. Ten Klooster ging in 2011 met emeritaat. Bij die gelegenheid werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.