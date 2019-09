Ds. Joan Bonhof nieuwe directeur Centrum voor Israëlstudies

Het Centrum voor Israëlstudies (CIS) in Ede heeft ds. Joan Bonhof benoemd als directeur.

Zijn benoeming gaat in per 15 oktober 2019. Hij wordt de opvolger van dr. Michael Mulder, die in de periode 2006-2019 voor het CIS als directeur werkte en vanaf heden bij het CIS in dienst treedt als wetenschappelijk medewerker.

Ds. Bonhof (47) is op dit moment nog als predikant betrokken bij de ICF-gemeente in Utrecht, wijkgemeente van de christelijke gereformeerde kerk van Utrecht-West. Ds. Bonhof: „Bijzonder dat ik na jarenlang actief te zijn geweest op het grensvlak van maatschappij en kerk, nu actief betrokken mag zijn in het gesprek met Israël. Ik kijk er naar uit!”

Het CIS is een samenwerkingsverband tussen de christelijke gereformeerde deputaten Kerk en Israël, de GZB en de Christelijke Hogeschool Ede. Het CIS heeft als doel de Joods-christelijke ontmoeting te bevorderen en daarvoor aandacht te vragen in de christelijke gemeente. „De aard van deze ontmoeting wordt binnen het CIS gekenmerkt door drie kernwoorden: luisteren, dienen en getuigen.”