Ds. J. van der Linden (PKN) overleden

Ds. J. van der Linden, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 12 december overleden.

Jan van der Linden werd op 12 juli 1940 in Ten Post geboren. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1966 gereformeerd predikant in Andel. Daarna stond hij in Driebergen-Rijsenburg (1972), Dordrecht (1979) en Amersfoort (1987).

Na zijn emeritaat in 2002 was ds. Van der Linden verbonden aan theologisch opleidingscentrum Hydepark en aan het Titus Brandsma Instituut, als pastoraal supervisor en docent.