Ds. J. Kroeze, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is zondag overleden.

Jan Kroeze werd geboren op 27 maart 1933 in IJsselmonde. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1963 gereformeerd predikant in Echten. Daarna stond hij in Rhoon (1969) en in Rotterdam-Zuidwijk (1991). Ds. Kroeze ging in 1994 met emeritaat. Hij was drie maal synodelid voor de Gereformeerde Kerken in Nederland en negen jaar curator van de Theologische Universiteit in Kampen.