Ds. Hoogerland: Breuk GG en GGiN kan alleen geheeld in weg van schuldbeleving

De breuk tussen de Gereformeerde Gemeenten (GG) en de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) kan alleen in een weg van beleving van de nood en de schuld van de verdeeldheid geheeld worden.

Dat schrijft ds. G. Hoogerland deze donderdag in het kerkelijk weekblad De Saambinder (van de Gereformeerde Gemeenten). De predikant uit Rotterdam-IJsselmonde reageert op de Open brief die ds. J. Roos publiceerde in De Wachter Sions (27 augustus). Ds. Roos, predikant te Barneveld, schreef zijn Open brief als reactie op het boekje ”Om vriend en broed’ren spreek ik nu” van ds. Hoogerland. Die publicatie, die in november 2019 verscheen, gaat over de schuld van de kerkelijke verdeeldheid.

Heilig Avondmaal

Het boekje van ds. Hoogerland raakte door de coronacrisis op de achtergrond. In deze crisis heeft God gesproken, schrijft ds. Hoogerland nu in De Saambinder. Het is Zijn slaande hand, over „een van God vervreemde en ondergaande wereld en over ons zondige land en volk, maar ook en vooral over Gods Kerk.”

Dat na de biddag nergens nog het heilig avondmaal bediend kon worden, houdt ds. Hoogerland erg bezig. Deze collectieve onthouding van Zijn gemeenschap wijst volgens hem op collectieve schuld. „Wat is groter zonde en meer Godonterend dan het uiteenscheuren van het lichaam van de verhoogde Middelaar? Het is een zonde die het wezen raakt van het ”lichaam van Christus zijn.”

Beide predikanten vinden dat het in 1950 en 1953 veroorzaakte schisma tussen de Gereformeerde Gemeenten en de daaruit voortgekomen Gereformeerde Gemeenten in Nederland veroorzaakt is door kerkordelijke fouten, liefdeloosheid en onheilig vuur. Ds. Roos schreef nog een derde oorzaak voor de scheuring te zien, die hij als de hoofdoorzaak beschouwt: „De strijd om het zuivere evenwicht tussen Wet en Evangelie dat in de prediking van ds. R. Kok werd gemist, en oorzaak was dat er verwarring ontstond in de gemeenten. (...) Ook was er karikatuurvorming over de opvattingen van dr. C. Steenblok.”

De Barneveldse predikant liet weten het te betreuren dat de synode van de GG het onderscheid tussen de beloften van het Evangelie en die van het verbond der genade handhaaft, ondanks de besprekingen hierover met afgevaardigden van beide kerkverbanden.

Positie gekozen

Ds. Hoogerland legt deze donderdag in De Saambinder aan ds. Roos de vraag voor of in de strijd om het zuivere evenwicht tussen Wet en Evangelie door het toen nog ongedeelde kerkverband niet positie is gekozen door afstand te nemen van de onevenwichtige uitlatingen van ds. Kok. De predikant uit Rotterdam-IJsselmonde wijst erop dat de synode van de GG in 2019 een verklaring opgesteld heeft waarin uiteen is gezet dat zij met de uitdrukkingen ”beloften van het Evangelie” en ”beloften van het verbond” niet anders bedoelt dan de onderscheiding tussen ”voorwaardelijke beloften” en ”onvoorwaardelijke beloften”. Hij vraagt: „Moeten we dan niet beducht zijn om ons schuldig te maken aan een woordenstrijd, waartegen Paulus in 2 Timothéüs 2:14 zo ernstig waarschuwt?”

Aan het slot van zijn brief in De Saambinder reikt ds. Hoogerland ds. Roos „de broederhand.”