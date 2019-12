Ds. H. W. Noordman, emeritus predikant binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV), is zaterdag overleden.

Hendrik Willem Noordman werd geboren op 23 maart 1924 in Kampen. Hij studeerde theologie in zijn geboorteplaats en werd in 1953 predikant in Wieringermeer. Daarna stond hij in Driesum (1956), Gramsbergen-Lutten (1963) en Hoogvliet-Spijkenisse (1971). Ds. Noordman ging in 1989 met emeritaat.