Ds. H. J. van Kapel neemt deeltijdberoep aan naar hervormd Buurmalsen

Ds. H. J. van Kapel, predikant van de hervormde gemeenten te Waspik i.c.m. Baardwijk, heeft het deeltijdberoep aangenomen dat de hervormde gemeente te Buurmalsen op hem had uitgebracht.

Sinds juli 2004 is ds. Van Kapel verbonden aan de hervormde gemeenten te Waspik i.c.m. Baardwijk. Deze gemeenten vormen sinds 1 mei 2013 een combinatie.

Enkele jaren geleden was ds. Van Kapel al aan de hervormde gemeente te Baardwijk verbonden als hulppredikant. In 1994 diende de predikant de hervormde gemeente te Buurmalsen ook in deeltijd.

De hervormde gemeente te Buurmalsen was sinds het vertrek van ds. H. J. P. de Pater in 2015 vacant.

