Ds. H. J. van der Veen uit Sliedrecht wordt de nieuwe voorzitter van Stichting De Ondergrondse Kerk.

Hij volgt ds. A. Th. Van Olst op die het voorzitterschap niet langer kan combineren met zijn predikantschap in Antwerpen. Ds. Van der Veen is predikant van hervormd Sliedrecht en gaat in mei met emeritaat.