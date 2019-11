Ds. H. J. Smit (PKN) overleden

Veenendaal. Ds. H. J. Smit, emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is vrijdag overleden.

Hendrik Joost Smit werd geboren op 19 augustus 1923 in Vaassen. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1950 predikant van de hervormde gemeente in Genderen. Daarna stond hij in Stellendam (1957) en in Oud-Alblas (1965). Ds. Smit werd in 1968 jeugdwerkpredikant voor de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond (HGJB). Vervolgens was hij verbonden aan de hervormde gemeente in Windesheim (1980).

Ds. Smit ging in 1983 met emeritaat.