Ds. H. J. de Bie (PKN) overleden

Ds. H. J. de Bie, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is dinsdag overleden.

Hendrik Jan de Bie werd op 21 april 1927 in Utrecht geboren. Hij studeerde theologie in zijn geboortestad en werd in 1950 vicaris van de hervormde gemeente Utrecht-Noorderbrug. Vervolgens diende hij de gemeenten te Ommeren (1951), Alblasserdam (1956), Wierden (1967) en Huizen (1972). Ds. De Bie werd in 1985 voorzitter van het bestuur van de Theologische School vanwege de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk (THGB). In 1992 ging ds. De Bie met emeritaat.

Van zijn hand verschenen enkele publicaties. Ook werkte hij mee aan de totstandkoming van de Herziene Statenvertaling.

De begrafenis vindt dinsdag om 14.00 uur plaats op de Algemene Begraafplaats Oude Torenhof aan de Kerkstraat 207 te Alblasserdam. Maandag om 19.00 uur wordt in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg 410 te Huizen een dankdienst gehouden.

