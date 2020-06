Ds. H. Bultje (PKN) overleden

Ds. H. Bultje, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 31 mei overleden.

Harm Bultje werd op 12 januari 1928 in Groningen geboren. Hij studeerde theologie in zijn geboorteplaats en volgde de zendingsopleiding in Oegstgeest. In 1957 werd hij hervormd zendingspredikant voor de Evangelisch-Christelijke Kerk in Indonesië. In 1962 vertrok hij als zodanig naar Nieuw-Guinea. Ds. Bultje ging in 1971 met vervroegd emeritaat als predikant en werkte daarna tot zijn pensionering in het onderwijs.