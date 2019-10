Ds. H. A. van Zetten heeft zaterdag een beroep aangenomen naar de gereformeerde gemeente te Nieuw-Beijerland.

De predikant was verbonden aan de gereformeerde gemeente te Benthuizen. Dit was zijn eerste gemeente, waar hij in 2014 werd bevestigd als predikant.

De gemeente in Nieuw Beijerland was vacant sinds ds. A. Vermeij in 2017 vertrok naar Oosterend (Texel). Nieuw-Beijerland telde per januari 817 leden en doopleden.