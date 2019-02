Ds. G. W. S. Mulder doet intrede in gg Ridderkerk

Ds. G. W. S. Mulder is woensdagmiddag bevestigd als predikant van de gereformeerde gemeente te Ridderkerk. Hiervoor diende hij de gemeente in Zoetermeer.

Zijn vader, ds. P. Mulder (Tricht-Geldermalsen), leidde de bevestigingsdienst. Als uitgangspunt had hij genomen 1 Korinthe 1:23-24. Woensdagavond deed ds. G. W. S. Mulder intrede. Hij bepaalde zijn gehoor bij 1 Petrus 2:9b, met als thema ”Verkondiging als levensdoel”. Achtereenvolgens sprak hij over ”De Goddelijke inhoud van deze verkondiging” en ”De persoonlijke betrokkenheid in deze verkondiging”.

Ds. Mulder werd toegesproken door ds. M. H. Schot (Hendrik-Ido-Ambacht) namens de classis Ridderkerk en particuliere synode Zuid-West. Namens de plaatselijke kerken voerde ds. K. J. Kaptein van de hersteld hervormde gemeente het woord en namens de gemeente Ridderkerk wethouder M. Oosterwijk. Ouderling J. van den Berg sprak namens kerkenraad en gemeente.

