Ds. G. M. de Leeuw neemt beroep aan naar Nobleford

Ds. G. M. de Leeuw heeft het beroep aangenomen dat de Netherlands Reformed Congregation (NRC) te Nobleford (Canada) op hem had uitgebracht.

Het was het tweede beroep sinds de instituering van de gemeente in oktober 2019. Tot die tijd was Nobleford een afdeling van de NRC te Picture Butte. Inmiddels telt de gemeente in Nobleford meer dan 600 (doop)leden.

Ds. De Leeuw is sinds 2017 predikant van de NRC te Grand Rapids Beckwith Avenue (VS). De NRC zijn zustergemeenten in Canada en Noord-Amerika van de Gereformeerde Gemeenten.

Ds. De Leeuw diende eerder de gemeenten van Opheusden, Ridderkerk, Rock Valley (VS), Lethbridge (Canada) en Barneveld-Centrum.

