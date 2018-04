Ds. G. Gerritsen neemt afscheid van Echteld-Ochten

Ds. G. Gerritsen heeft donderdag afscheid genomen van de oud gereformeerde gemeente in Nederland in Echteld-Ochten. Hij vertrekt naar de oud gereformeerde gemeente in Hardinxveld-Giessendam.

Ds. Gerritsen bediende tijdens de afscheidsdienst het Woord vanuit Jesaja 32:20, met als thema voor de prediking: ”De Heere uitzendt om Zijn Woord te prediken”

De scheidende predikant onderscheidde drie punten: „De roeping bij meerdere wateren te zaaien”; „Gehoorzaamheid uit te gaan tot die waarlijk roepen”; en „’s Heeren belofte vruchtbaarheid te doen zien.”

Ds. Gerritsen werd toegesproken door ouderling F. H. J. de Kat Angelino namens gemeente en kerkenraad.

Ds. Gerritsen hoopt op 2 mei intrede te doen in Hardinxveld-Giessendam.