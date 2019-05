Ds. G. de Fijter (PKN) 40 jaar predikant

Ds. G. de Fijter, emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), staat maandag veertig jaar in het ambt.

Gerrit de Fijter werd geboren op 20 augustus 1945 in Andel. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1979 hervormd predikant in Sebaldeburen. Daarna stond hij in Siddeburen en Wagenborgen (1981). In 1991 werd hij coördinator van missionair-diaconaal centrum De Herberg in Oosterbeek. Vervolgens stond hij in Vriezenveen (1993) en in Kampen (1999).

Ds. De Fijter werd in 2007 synodevoorzitter van de Protestantse Kerk. Hij ging in 2009 met emeritaat. De predikant was onder meer initiatiefnemer van de nationale synode, die voor het eerst in 2010 werd gehouden.

