Ds. E. K. den Breejen, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is vorige week donderdag op 84-jarige leeftijd overleden.

Engelbertus Kees den Breejen werd geboren op 28 augustus 1935 in Amsterdam.

Hij studeerde in zijn geboorteplaats eerst rechten en daarna theologie.

In 1974 werd hij hervormd predikant in Duivendrecht. Daarna stond hij in Bunnik (1982) en in Enschede (1992).

Ds. Den Breejen ging in 2000 met emeritaat.