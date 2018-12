Ds. E. J. Hempenius uit Amersfoort is beroepbaar gesteld binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

De predikant maakte in 2016 de overstap van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) naar de PKN. Vervolgens heeft hij zich toen aangesloten bij de Joriskerk te Amersfoort.

Tot zijn losmaking in 2012 was ds. Hempenius predikant in Barneveld-Voorthuizen. In een brief aan zijn laatste gemeente stelde de predikant dat diverse kerken in de GKV in een „diepe geestelijke crisis” verkeren.