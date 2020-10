Ds. Dekker (Israël): We zijn voor een ramp bewaard gebleven

Ds. M. L. Dekker heeft vrijdag zijn huis in het Israëlische Nof HaGalil –het vroegere Nazareth Illit– tijdelijk moeten verlaten. Een vuurzee trok vanaf de berg Tabor in de richting van de woonplaats van de predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Galilea.

Dat schrijft Alfred Muller op zijn website. Muller, correspondent voor het Reformatorisch Dagblad, had telefonisch contact met ds. Dekker. Beluister dit gesprek hier. „We zijn voor een ramp bewaard gebleven”, aldus ds. Dekker, die vrijdag ook weer terug kon keren naar zijn woning.

„Rond een uur of tien vrijdag kwamen er enorme bosbranden onze richting op”, vertelt de predikant, „vanaf de Tabor. Nof HaGalil bevindt zich eigenlijk tussen de bossen. De brandweer was meteen ter plaatse, alsook blusvliegtuigjes. Er was een enorm sterke wind, en het vuur ging eerst naar het noorden van Nof HaGalil en toen de wind ging draaien ook naar het zuiden, in onze richting. Verschillende leden van onze gemeente moesten vluchten, zijn geëvacueerd ook. Wij stonden op het punt om geëvacueerd te worden omdat het vuur zo dichtbij kwam. Dus wij hebben wat spullen gepakt, de auto en zijn naar een uitkijkpunt gegaan.”

Rond een uur of vier „zagen we opeens dat de wind ging liggen”, aldus ds. Dekker. „Dat heeft Nof HaGalil eigenlijk gespaard. Als de wind niet was gaan liggen, dan was heel onze woonwijk verbrand. We zijn wonderlijk gespaard, ook gemeenteleden: rond een uur of acht in de avond mochten ze weer naar huis terug. En het Koningin Wilhelmina der Nederlandenwoud, waar wij altijd op uitkijken en wat wij altijd heel mooi vinden, ook dat ligt in de as.”

„We zijn echt voor een ramp bewaard gebleven”, benadrukt ds. Dekker in het gesprek met Muller. „Het is een Godswonder dat de wind is gaan liggen. De brand heeft zelfs, over onze grote doorgangsweg, verschillende woonwijken bereikt. Verschillende huizen zijn verbrand. De brandweer is nog aan het nablussen. Door de droge lucht is er heel veel as, het slaat op je luchtwegen. Er is ook een enorme rooklucht. Heel je huis, alles is doordrongen van die rooklucht. En de regens blijven waarschijnlijk nog uit. Dus daar zullen we nog wel een aantal dagen mee te kampen hebben.”

Ds. Dekker werd op 28 augustus vorig jaar bevestigd tot predikant met een bijzondere roeping, vanuit de gereformeerde gemeente Den Haag/Scheveningen. Hij was al sinds 2004 werkzaam in Israël als kerkenwerker.