Ds. D. Verboom (PKN) 40 jaar predikant

Ds. D. Verboom, hervormd emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) staat maandag veertig jaar in het ambt.

Dirk Verboom werd geboren op 17 mei 1947 in Kollum. Hij studeerde eerst schei- en natuurkunde. Later studeerde hij theologie in Utrecht.

Hij werd in 1980 hervormd predikant in Daarle. Daarna stond ds. Verboom in Asperen (1986). In die periode verleende hij ook twee jaar bijstand in de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard in Bussum.

Vanaf 1991 tot aan zijn emeritaat in 2012 was ds. Verboom verbonden aan de gemeente van Rijnsburg (1991). Na zijn emeritaat is de predikant in Rijnsburg blijven wonen.